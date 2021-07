Coronavirus : la ville de New York offre 100 dollars à tous les primo-vaccinés

Aux États-Unis, les récompenses continuent de pleuvoir afin d'encourager les Américains à se faire vacciner en masse. À New York, le maire Bill de Blasio a annoncé mercredi que la ville allait offrir à compter de ce vendredi 30 juillet 100 dollars à toutes les personnes qui iraient se faire injecter une dose de vaccin contre le coronavirus dans un centre déployé par la mairie.

En effet, le nombre d'infections a nettement augmenté depuis le début du mois de juillet dans la seule ville de New York, passant d'en moyenne 200 à 250 cas par jour à près de 1.000 aujourd'hui. Toutefois, le nombre d'hospitalisations reste encore très bas dans cette ville qui fut l'épicentre de l'épidémie au printemps 2020, avec environ 20 à 30 entrées par jour.

Dans l'État de New York, qui est le 4e plus peuplé des États-Unis, 12 millions d'habitants ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 62,4% de la population totale et 74,7% de la population des plus de 18 ans. Ces chiffres sont meilleurs que la moyenne nationale : 69% des Américains adultes ayant reçu au moins une dose. Mardi, sept personnes sont décédées du coronavirus dans l'État de New-York.