publié le 27/11/2020 à 21:38

Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, émue aux larmes. La cheffe du gouvernement danois s’est pour la première fois excusée pour la gestion de la crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus. Elle avait décidé de l’abattage massif de visons au Danemark.

La Première ministre s’est rendue dans un élevage de visons à Kolding dans l’ouest du pays. Les animaux ont été euthanasiés alors que le gouvernement n’avait pas la base légale suffisante pour éliminer les bêtes saines. "Je considère qu'il y a lieu de s'excuser pour le déroulement des faits. Je n'ai aucun problème pour dire pardon pour ça car des fautes ont été commises", a-t-elle déclaré émue aux larmes à la télévision TV2 en sortant de la visite.

En début novembre, Mette Frederiksen avait annoncé l’abattage généralisé de tous les visons du Danemark, à cause d’une mutation problématique du coronavirus via ces animaux selon des études et qui aurait pu menacer l’efficacité du futur vaccin destiné aux hommes. Plus des deux tiers des quelque 15 à 17 millions de visons ont déjà été euthanasiés, selon le dernier bilan. Le ministre de l'Agriculture s'était aussi excusé, avant de finalement démissionner la semaine dernière.