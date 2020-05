Coronavirus : la crise aura-t-elle raison des "malls", ces cathédrales du dollar ?

publié le 12/05/2020 à 07:15

Le coronavirus pourrait précipiter la chute d’un lieu emblématique de l’Amérique : le "mall". Certaines de ces gigantesques galeries commerciales font plus de 200.000 mètres carrés, et dans le Minnesota, un "mall" fait presque la taille du Vatican, sans compter les 12.000 places de parking.

Ces "Mecque du capitalisme" étaient jusque-là les piliers d’un mode de vie, d’un mode de sociabilité, et au fond d’une certaine idée de l’Amérique de l’après-guerre. Nés dans les années 1950, en pleine croissance économique, les "malls" représentaient la confiance dans le modèle américain.

Fragilisé par l'effet Amazon, ce modèle se voir encore un peu plus affaibli par la situation sanitaire actuelle. Avant la crise, et alors que l’Amérique était en plein-emploi depuis cinq ans, après plus d’une décennie de croissance exceptionnelle, de grandes chaînes, comme Sears ou Macy's, fermaient déjà des magasins.

