Coronavirus : la Chine enregistre son premier mort depuis mai

La victime est un homme de 87 ans. La Chine a annoncé dimanche 20 novembre son premier mort du coronavirus depuis mai à Pékin, où la hausse du nombre de cas entraîne progressivement des fermetures d'établissements et commerces.

En 24 heures, plus de 24.000 nouveaux cas positifs au coronavirus, en immense majorité asymptomatique, ont été enregistrés dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé. La province du Guangdong, où se trouvent les métropoles de Canton et Shenzhen, est de loin la plus touchée.

La capitale Pékin, très surveillée par le pouvoir et les médias, a rapporté 621 nouveaux cas. Des habitants sont confinés chez eux et d'autres ont été placés en quarantaine dans des centres dédiés. Mais les autorités sont sur une ligne de crête et semblent, à l'inverse des poussées épidémiques précédentes, ne pas vouloir imposer pour l'instant de restrictions généralisées face à une population qui exprime une immense lassitude face aux mesures anti-coronavirus.

De grands centres commerciaux de Pékin ont annoncé dimanche leur fermeture. D'autres ont toutefois simplement réduit leurs horaires d'ouverture ou interdit les services à table dans leurs restaurants. Plusieurs restaurants ne peuvent plus accueillir de clients mais les livraisons restent autorisées.

Pas de retour à la normale à l'horizon

L'homme décédé avait un Covid bénin, mais sa situation a empiré après une infection bactérienne, selon la télévision publique CCTV. C'est officiellement le premier mort depuis fin mai.

Plusieurs immeubles de bureaux du district de Chaoyang, siège du quartier d'affaires et d'ambassades, ont demandé dimanche aux entreprises de passer au télétravail. Le lycée français de Pékin a annoncé aux parents d'élèves avoir reçu l'instruction "de passer en enseignement distanciel", dans un courriel dont l'AFP a obtenu copie. La situation est similaire pour d'autres établissements.

Des parcs, salles de sport et gymnases ont également fermé. Les autorités avaient appelé samedi à éviter les déplacements "non impératifs" entre les différents districts de Pékin, afin d'éviter la propagation du virus.

La Chine a annoncé le 11 novembre un assouplissement de sa politique sanitaire zéro Covid, avec notamment la réduction des quarantaines, en particulier pour les arrivées internationales. Un retour à la normale reste toutefois une perspective lointaine, car confinements, quarantaines et dépistages continuent d'être imposés à grande échelle.

