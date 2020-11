Coronavirus : l'épidémie va-t-elle mettre fin au sport collectif ?

publié le 27/11/2020 à 07:15

L'épidémie de Covid-19 a contraint les Français à rester chez eux et à abandonner les sports collectifs. Mais elle n'aura pas la peau du sport, comme le jogging, un des seuls motifs de sortie en temps de confinement.

Selon un sondage Ifop, 12% des Français disent faire plus de sport depuis le premier confinement et 43% ont eu une activité physique plus importante pendant cette période. À la fois soupape de décompression et source de bien-être, le sport se révèle indispensable, et est pourtant devenu un plaisir quasiment interdit.

Résultat, le virtuel a pris le pas sur le réel : les entraîneurs se sont dématérialisés pour donner des cours à distance et les coachs de fitness sur YouTube et Instagram sont pléthore. Et si le sport du futur ressemblait étrangement aux années 1980 ? Quand Véronique et Davina en justaucorps fluo nous coachaient sur le mythique "Toutouyoutou" devant nos télévisions…

Dans ce onzième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, se penchent sur l'avenir du sport avec leur invité Thierry Seray, co-fondateur de Codezero, une agence marketing spécialisée dans l'innovation dans le sport.

