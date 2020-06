Coronavirus : l'Australie n'envisage pas de rouvrir ses frontières avant 2021

publié le 17/06/2020 à 23:54

L'Australie n'a pas encore rouvert ses frontières et n'envisage pas de le faire avant 2021. Les autorités du pays estiment avoir pu contenir l'épidémie de coronavirus -7.300 cas enregistrés et 102 décès- grâce à la fermeture des vols internationaux et des consignes sanitaires très strictes, notamment concernant la distanciation physique.

Cependant, le gouvernement réfléchit à assouplir ces règles pour les étudiants et les visiteurs de longue durée. "Nous pouvons simplement mettre en place des périodes de quatorzaine, qui ont très bien fonctionné pour les Australiens de retour de l'étranger", a expliqué Simon Birmingham, ministre du Commerce, dans son discours au National Press Club, selon des propos rapportés par Reuters.

Autoriser les étudiants étrangers à revenir en Australie permettra aux universités de retrouver des couleurs, elles qui accusent de lourdes pertes financières depuis la fermeture des frontières.