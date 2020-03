publié le 24/03/2020 à 21:23

Greta Thunberg, militante très active dans la défense de l'environnement, serait "probablement" malade du nouveau coronavirus Covid-19. En pleine pandémie, elle a expliqué sur son compte Instagram avoir ressenti plusieurs symptômes après un voyage en Europe Centrale.

"Il y a environ dix jours, j'ai commencé à ressentir certains symptômes (...) je me sentais fatiguée, j'avais des frissons, un mal de gorge et je toussais", raconte Greta Thunberg sur son compte Instagram. J'ai commencé à ressentir certains symptômes, exactement au même moment que mon père - qui a voyagé avec moi depuis Bruxelles."



Greta Thunberg a donc décidé de s'isoler avec son père, afin d'éviter de diffuser le virus. La Suède, qui compte quelque 2.200 cas et 36 décès, ne teste plus que les cas graves, les personnes nécessitant une hospitalisation et le personnel soignant - dont celui qui est en contact avec les personnes âgées. Greta Thunberg n'a donc pas été dépistée.

"Nous qui n'appartenons pas à un groupe à risque avons une énorme responsabilité, nos actions peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour beaucoup d'autres", fait-elle valoir, encourageant chacun à rester chez soi.