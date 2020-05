Coronavirus en Italie : quelle est cette nouvelle mode du "trikini" ?

publié le 20/05/2020 à 18:33

Associer son masque à son bikini ? C'est la nouvelle tendance mode proposée par la designer italienne, Tiziana Scaramuzzo, propriétaire de la marque de maillots de bain Elexia Beachwear, à Senigallia, dans le centre de l'Italie.

Pendant le confinement, et pour amuser ses proches, cette conceptrice italienne a commencé à produire des masques assortis à ses bikinis. Nommé "trikini", elle a posté des photos de sa fille, avec ses créations, sur Facebook, rapporte le Daily Mail.

Une initiative qui a remporté un franc succès puisque certains ont immédiatement passé commande auprès de la marque. Pour les prix, il faudra compter entre 50 et 60 euros pour le maillot de bain et 10 euros pour le masque. Depuis ce lundi 18 mai, les bars et plages ont rouvert en Italie.



L'Italie est l'un des pays européens les plus touchés par la crise du coronavirus. Mardi 19 mai, le bilan était de 32.169 morts et 226.699 cas identifiés.