Nos voisins italiens sont également touchés par une nouvelle reprise épidémique en cette fin d'année 2021. Port du masque obligatoire en extérieur et passe sanitaire renforcé dans les salles de cinéma ont notamment été récemment mis en place. On fait le point.

78.000 cas en 24 heures. Le 28 décembre dernier, l'Italie a battu un nouveau record de contaminations. Et ce, malgré une vaccination assez importante avec près de 75% de personnes complètements vaccinées. Résultat, le gouvernement de Mario Draghi a fait le choix d'imposer de nouvelles restrictions.

Depuis les festivités de Noël, le port du masque est obligatoire en extérieur. Dans le même temps, le pays a instauré un passe sanitaire renforcé pour fréquenter les bars, restaurants, musées ou cinémas. Pour ces lieux, le nouveau certificat ne prend plus en compte les tests PCR afin de profiter de ce que les Italiens nomment le "green pass". En revanche, pour les séjours dans un hôtel ou l'utilisation des transports publics aucun renforcement des mesures n'a été décidé.

Le nombre de patients réanimés en hausse constante

Autre mesure, comme en France, les discothèques sont fermées et très grands événements sont annulés. Une mesure en vigueur jusqu'au 31 janvier 2022. Les Italiens vont même plus loin puisque tous les concerts en extérieur et autres spectacles sont également interdits.

Côté hôpital, près de 11.000 personnes sont actuellement hospitalisées dans les services de soins italiens. Bien moins que lors de la seconde vague épidémique où les hôpitaux avaient accueilli jusqu'à plus de 35.000 patients. 1.100 malades sont suivis dans les services de réanimations du pays, un indicateur en constante augmentation depuis novembre dernier.