Coronavirus en Inde : qu'est-ce que le ZyCov-D, premier vaccin à ADN ?

C'est une première mondiale : le vaccin anti-covid à ADN, le ZyCov-D, développé par la société indienne Zydus Cadila, a été approuvé en Inde le 20 août dernier. Il s'agit du premier vaccin de ce type approuvé et la société indienne annonce une efficacité de 66%, bien que les données restent inaccessibles.

Le vaccin, ZyCoV-D est un vaccin à ADN plasmidique, qui est exclusivement administré à l'aide du système d'injection sans aiguille, PharmaJet Tropis, c'est-à-dire une administration intradermique indolore, selon le Times of India et un communiqué de Pharmajet, partenaire de Zydus Cadila. Il est administré en trois doses, chacune espacée de 28 jours. La société indienne fournira environ 10 millions de doses par mois pour commencer, à partir du mois d'octobre.

"Il s'agit d'une étape historique dans le parcours du ZyCoV-D, un produit d'innovation indienne devenant le premier vaccin à ADN au monde, proposé pour un usage humain et soutenant la plus grande campagne de vaccination à l'échelle mondiale", a déclaré Pankaj R. Patel, président de Cadila Healthcare.

Comment fonctionne-t-il ?

Contrairement à Pfizer ou Moderna, qui sont des vaccins à ARN messager (ARNm), le vaccin ZyCoV-D est qualifié de "vaccin de troisième génération" car il est à ADN. Il renferme des molécules d’ADN circulaire "qui contiennent la séquence codant pour le principal antigène du Sars-CoV-2, la protéine Spike", explique Courrier International. Le principal avantage souligné par The Times of India est la conservation de ce vaccin, qui peut être maintenu entre 2 et 8 °C.