publié le 20/12/2020 à 16:51

Plusieurs pays ont suspendu leurs liaisons avec le Royaume-Uni alors qu'une nouvelle variante du coronavirus est "en pleine expansion" en particulier à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Une mesure envisagée "sérieusement" par l'exécutif français, d’après nos confrères de BFMTV.

Un conseil de défense sur la situation sanitaire doit intervenir ce dimanche 20 décembre à 17h et devra trancher la question d'une interruption des voix aériennes et ferroviaires entre la France et l'Angleterre. Emmanuel Macron, testé positif jeudi dernier, présidera la réunion depuis la résidence officielle de La Lanterne, où il a été placé à l'isolement. "Une décision sera annoncée dans la journée" et le gouvernement "est à la recherche d’une coordination européenne".

La nouvelle variante du Covid-19 identifiée outre-Manche serait jusqu'à 70% plus infectieuse que les autres souches détectées jusqu'ici, selon Boris Johnson. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, l’a même jugée "hors de contrôle", laissant planer la crainte d'un regain de la pandémie en Europe.

Cette nouvelle souche, qui se transmet "bien plus facilement", a d'ores et déjà entraîné la mise en œuvre d'un reconfinement partiel de l'île britannique dès le 20 décembre, détaille Francebleu.

Les Pays-Bas et la Belgique ont suspendu les transports entre leur territoire et le Royaume-Uni. L'Allemagne a annoncé dimanche que le gouvernement va réduire les liaisons avec le Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud.