publié le 25/08/2020 à 19:04

En Espagne, le nombre de contaminations quotidiennes au coronavirus se rapprochent de plus en plus du pic atteint fin mars 2020. Le pays a enregistré 19.300 cas confirmés supplémentaires entre le vendredi 21 et le lundi 24 août. Au total, plus de 405.000 malades ont été identifiés depuis le début de la crise sanitaire. Près de 30.000 sont décédés.

Après avoir annoncé que le cap des 400.000 cas avait été franchi, le ministère de la Santé a affirmé que la situation pourrait conduire à des "mesures drastiques", comme des confinements ponctuels ou des limitations à la mobilité de la population. L'Espagne pose, en ce mardi 25 août, un premier geste fort en mobilisant l'armée pour contrer l'épidémie.

"Le gouvernement espagnol va mettre à disposition des régions des effectifs des forces armées pour réaliser le traçage" des cas, a indiqué le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, précisant que 2.000 militaires seraient déployés à cet effet.

L'Espagne va participer à l'achat européen de vaccins

Toujours dans une optique de traçage, Pedro Sanchez a appelé sa population à télécharger l'application "Radar COVID", équivalent espagnol de StopCovid. Selon lui, une utilisation généralisé pourrait réduire la propagation du virus de 30%. Il a également offert le pouvoir aux présidents régionaux d'activer un état d'alerte local afin, notamment, de limiter la liberté de circulation.

Dans le même temps, le ministère de la Santé espagnol a annoncé que son État participerait à l'achat commun de vaccins issus du laboratoire AstraZeneca. 300 millions de doses de vaccins devraient être achetées au niveau européen. L'Espagne en recevra a priori au moins 31 millions.