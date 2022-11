Chine : pourquoi des centaines de personnes manifestent à Shanghai ?

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Shangai, en pleine nuit, pour appeler à la démission du président chinois. Des images incroyables, rarement vues dans le pays sous la coupe du Parti communiste. Les manifestations se sont multipliées ce week-end un peu partout, jusqu'à Pékin, siège du pouvoir, où les manifestants ont demandé la levée des restrictions sanitaires.

Plus d'un quart de la population chinoise est en confinement, à des degrés divers. Le variant Omicron se répand comme une traînée de poudre, et les cas doublent quasiment tous les jours en Chine. Le gouvernement reste arc-bouté sur la politique "zéro Covid", qui consiste un isoler tous les malades et les cas contact.

Si une personne d'un immeuble est malade, ce sont tous les habitants de cet immeuble qui doivent rester chez eux. Aucune note officielle n'est communiquée, des barrières et des verrous sont posés à la hâte. Des enfermements que certains jugent arbitraires, et qui durent en Chine depuis trois ans.

