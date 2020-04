Coronavirus en Chine : Pékin dresse une liste de comportements interdits

et AFP

publié le 26/04/2020 à 19:53

Éternuer ou tousser sans se couvrir le nez ou la bouche et ne pas porter de masque en public en cas de maladie font désormais partie d'une nouvelle liste d'infractions dans la capitale chinoise.

Les citoyens sont également tenus de "s'habiller proprement" en public et ne pas se promener torse nu - une référence apparente à la pratique dite du "bikini de Pékin", quand en été de nombreux hommes ont l'habitude de flâner et de déambuler le ventre à l'air et le t-shirt remonté.

La nouvelle réglementation impose également d'installer des marquages pour la distanciation sociale dans les lieux publics. Pékin, ville de plus de 20 millions d'habitants, décourage déjà toute une série de comportements "non civilisés", notamment le fait de cracher en public, de jeter n'importe où des détritus, de promener des chiens sans laisse et de fumer dans les lieux où cela est interdit.

Big brother

Les dernières règles, adoptées le 24 avril, encouragent par ailleurs la police à signaler les infractions graves, qui peuvent affecter le "crédit social" d'une personne, un système que la Chine a mis en place ces dernières années, où les citoyens se voient accorder des bons ou mauvais points qui peuvent leur interdire ou les autoriser à prendre le train, l'avion, ou d'effectuer une réservation d'hôtel.

La Chine, qui enregistre officiellement sur son sol plus de 82.000 personnes contaminées au Covid-19 et 4.632 décès, a été le premier pays touché par la maladie.