Une vague de protestation a lieu en Chine contre la politique zéro Covid imposée par les autorités du pays depuis près de trois ans. Des centaines de personnes ont manifesté à Wuhan, dans le centre du pays. C'est dans cette ville qu'avait été détecté le premier cas de vie en décembre 2019. D'autres manifestations similaires ont éclaté un peu partout dans le pays, à Shanghaï notamment, où des "Xi Jinping démission" ont été entendus. Le Parti communiste chinois a également été ciblé.

Un concert de klaxons avait lieu pour saluer les centaines de manifestants qui se sont rassemblés toute la nuit à Pékin, dans le quartier des ambassades. On est à quelques centaines de mètres seulement de l'ambassade de France. Des jeunes, pour la plupart, appellent à la levée des confinements, la fin de la politique zéro Covid, mais aussi, et c'est inédit, à plus de liberté et à la démocratie.

Une révolte nationale

Des mouvements similaires ont eu lieu dans toute la Chine. À Shanghai, des slogans appellent même à la démission de Xi Jinping, le président chinois. Partout, les manifestants brandissent des feuilles blanches. Ce sont les nouveaux symboles de cette révolte, une page vierge en signe de protestation contre la censure. Une censure qui s'active ici pour faire disparaître toutes les images de ces révoltes sur les réseaux sociaux.

La présence policière est particulièrement importante, mais toujours aucun commentaire officiel n'a eu lieu pour l'instant. La Chine traverse une vague épidémique sans précédent depuis trois ans et les confinements qui l'accompagnent sont devenus insupportables. Il paralyse totalement le pays et sont à l'origine de cette contagion de la révolte. Le pic des infections pourrait arriver fin décembre et donc on se dirige ici tout droit vers des restrictions, au moins jusqu'en mars 2023.

À écouter également dans ce journal

Prison - Le nombre de détenus en France s'établit à un niveau record en ce mois de novembre 2022, avec 72.809 personnes derrière les barreaux.



Transport - Emmanuel Macron a annoncé dimanche 27 novembre vouloir développer un transport ferroviaire du quotidien de type RER dans dix villes afin de favoriser la transition écologique.

Yvelines - un jeune de 16 ans s'est rendu au commissariat d'Argenteuil où il s'est présenté comme le meurtrier présumé d'un adolescent de 14 ans tué par des coups de marteau à la tête.

