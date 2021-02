Coronavirus : Dubaï, Cuba et la Floride font le pari du "tourisme vaccinal"

publié le 09/02/2021 à 14:05

Se dorer la pilule au soleil, cocktail à la main, entre deux doses de vaccin, qu'en dites-vous? Le concept du "tourisme vaccinal" semble en tout cas se répandre de plus en plus. Alors que l'Europe tremble à l'idée d'une pénurie, certains pays n'hésitent pas à proposer la piqûre sous les cocotiers.

"Caraïbes, mojito et vaccin"... Ce spot est diffusé depuis Cuba à toute l'Amérique du Sud. Dès mars prochain, les touristes qui restent trois semaines sur l'île auront bien droit aux vaccins cubains, comme l'annoncent, entre deux photos de plage, les autorités dans ce petit film publicitaire : "les touristes ont l'option, s'ils le souhaitent, de se faire vacciner à Cuba".

Pas loin de là, en Floride, ce sont les voisins du nord, les Québécois de plus de 65 ans, qui peuvent s'inscrire pour être vaccinés. Pas besoin pour eux d'être résident, d'avoir une propriété en Floride. Une proposition qui irrite de nombreux Américains.

Et puis, il y a ce cas exceptionnel pour les plus riches des Britanniques de plus de 65 ans, ceux qui appartiennent à un cercle londonien très fermé. Moyennant 45.000 euros, ils sont invités à résider à Dubaï pendant un mois, voyages en première classe ou en jet privé, villas réservées et vaccins à double dose compris.

#ENVIDEO | Al menos 100 millones de vacunas contra la Covid-19, #Soberana02, tiene planeado producir #Cuba para este 2021 pic.twitter.com/6Ts1ybN3nL — teleSUR TV (@teleSURtv) January 23, 2021