Coronavirus : des contrôles plus stricts aux frontières françaises

Explosion des cas, passe vaccinal, confinements... L'Europe fait bien face à la cinquième vague de Covid-19. Même si la France semble encore plutôt épargnée par l'augmentation alarmante des contaminations, ses voisins frontaliers ne peuvent pas en dire autant.

L'Allemagne, pays le plus peuplé d'Europe, a enregistré, dimanche 14 novembre, un taux d'infection record de 289 cas pour 100.000 personnes. En Belgique, 10.000 nouveaux cas par jour en moyenne sont enregistrés. C'est six fois plus qu'en France rapporté au nombre d'habitants.

Pour contrôler l'évolution de la transmission du virus, la France a choisi de durcir les contrôles aux frontières françaises pour les voyageurs provenant de pays européens "placés sous surveillance" depuis le week-end du 13 et du 14 novembre. Sont concernés l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Autriche.

Un test PCR ou antigénique de moins de 24h

Pour entrer sur le territoire national français depuis un pays de l'Union européenne, les mesures sanitaires varient selon votre statut vaccinal. Si vous êtes vaccinés, un justificatif du statut vaccinal et une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes et de contact avec un cas confirmé de Covid-19 suffisent.

Si vous n'êtes pas vacciné, les démarches sont plus complexes. La France exige un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h avant le départ ou un certificat de rétablissement datant de plus de onze jours et de moins de six moins. Mais, le test PCR ou antigénique passe de moins de 72h à moins de 24h pour les pays frontaliers comme l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique.

La Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Roumanie, de Slovaquie et la Slovénie sont aussi concernés par cette mesure.