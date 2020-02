publié le 17/02/2020 à 22:03

C'est une traque hors-norme organisée par Holland America. Cet armateur américain est à la recherche de centaines de croisiéristes qui ont débarqué la semaine dernière au Cambodge. Plusieurs pays d'Asie avaient refusé d'accueillir leur paquebot, le Westerdam, par crainte d'une propagation du Covid-19.

Mais le Premier ministre Hun Sen, lui, avait autorisé les passagers à débarquer. Ironisant sur la maladie de la peur alors qu'aucun cas n'avait été détecté à bord. Problème : une semaine plus tard, l'une des touristes vient d'être testée positive au coronavirus.



La croisière en mer de Chine et dans le golfe du Siam a en effet mal tournée. À la suite des refus d’escale par crainte de contagion du coronavirus à Taiwan, au Japon ou aux philippines, les 1.455 passagers embarqués ont été bloqués pendant deux semaines avant de pouvoir enfin débarquer dans le port de Sihanoukville au Cambodge.

Une Américaine testée positive

La grande majorité de ces touristes a aussitôt préféré prendre l’avion et quitter la région. Ils ont regagné leurs pays respectifs : Pays-Bas, Australie, États-Unis, en passant par la Thaïlande ou la Malaisie.

C’est d’ailleurs à l’aéroport de Kuala Lumpur qu’une Américaine âgée de 83 ans a déclenché l’alarme d’un scanner thermique. Apres examen, elle a été déclarée positive au virus alors qu'elle avait, semble-t-il, passé la période d'incubation. Son mari lui souffrant d’une pneumonie a été pourtant épargné par le Covid-19.

L’opérateur du bateau, la Holland America, tente désormais d'établir la liste la plus précise de ceux et celles qui ont quitté le Westerdam, ou qui sont encore à bord avec l'équipage. Il faudra alors les contacter et leur faire ou refaire passer tous les tests nécessaires .