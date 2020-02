publié le 13/02/2020 à 08:18

Le 5 mai 1992, une tribune du stade de Furiani en Corse s'effondre, faisant 18 morts et des centaines de blessés. Le débat est récurrent dans le football français. Depuis plus de 25 ans, le collectif des victimes et leurs familles réclame l'interdiction des matches le 5 mai.

"Il est impensable que ce jour là on puisse d'un côté commémorer la tragédie de Furiani et de l'autre faire la fête autour d'une victoire", témoigne Josepha Giudicelli, présidente du Collectif des victimes du 5 mai 1992, qui a perdu son père dans la tragédie.

Pour la première fois, une proposition de loi est au menu de l'Assemblée ce jeudi 13 février pour "geler les matches" à cette date, en hommage aux victimes de la catastrophe. "On attend de voir mais c'est vrai que c'est en bonne voie. Le 5 février dernier, la commission par rapport à ce projet de loi, a donné un avis favorable à l'unanimité. Pour nous c'est vraiment une satisfaction parce que ça dépasse les bords politiques. On espère qu'aujourd'hui (jeudi 13 février, ndlr) le vote sera dans la même continuité", explique Josepha Giudicelli.

En 1992, juste après la catastrophe, François Mitterrand qui était alors président, avait juré qu'il n'y aurait plus de matches le 5 mai, ça n'a jamais été suivi des faits. Par ailleurs, 54% des Français se sont prononcés en faveur de l'interdiction des matches à cette même date.