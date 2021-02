et Catherine Mangin

publié le 11/02/2021 à 07:30

Masques chirurgicaux, vêtements pour les professionnels de santé et aujourd'hui les vaccins : nombreux sont les produits qui manquent face à une trop forte de demande. Mais la santé n'est pas le seul domaine concerné par les pénuries, et cela inquiète les observateurs de ce phénomène.

Premier secteur à faire défaut : les capacités de transport maritime, notamment entre l'Europe et l'Asie. Résultat, tous les produits ne peuvent pas être acheminés et les prix sont multipliés par quatre. Idem pour les puces électroniques, indispensables aux voitures, ordinateurs et téléphones portables. Elles viennent à manquer.

Plus étonnant encore, les vélos sont également touchés par une pénurie mondiale après le déconfinement des Européens et la lente remise en marche des usines asiatiques.

Mais ne peut-on rien tirer de positif de ces pénuries ? Car après tout, cela montre bien que la demande, dès qu'on lui permet de s'exprimer, est là. Oui, mais la menace qui plane face à cette demande croissante alors que la production ne suit pas, c'est l'inflation des prix. Et celle-ci semble bien partie pour revenir.

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

