publié le 16/10/2020 à 07:55

Face au coronavirus, il faut limiter les contacts. À New York, aux États-Unis, une soirée d'anniversaire en a fait de nouveau la preuve. Le 25 septembre, plus de 80 personnes ont fait la fête au Miller Place Inn, un hôtel spécialisé dans l'accueil de fêtes et de mariages. Résultat : 37 personnes contaminées, et 270 forcées à s'isoler.

À New York, les rassemblements de plus de 50 personnes sont pourtant interdits. Le gouverneur de l'État a parlé d'un événement "super-contaminateur", rapporte le New York Times.

Selon le quotidien américain, il s'agissait d'un 16e anniversaire, un événement appelé "Sweet 16" aux États-Unis. Les patrons de l'hôtel n'ont pas souhaité commenter l'affaire, mais leur avocat assure qu'ils ont dépensé plus de 10.000 dollars pour mettre en place des mesures de protection sanitaire.

Après la fête d'anniversaire, le virus s'est propagé dans le comté, soutiennent les autorités locales, qui ont décidé de fermer une école à cause de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus.