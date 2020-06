Coronavirus aux États-Unis : la pandémie s’aggrave-t-elle ?

publié le 24/06/2020 à 16:02

C'est une poussée "préoccupante" du Covid-19, pour les autorités sanitaires américaines. "Les deux prochaines semaines seront critiques" a mis en garde, mardi 23 juin, le Dr Anthony Fauci, immunologiste en chef de la Maison Blanche, devant une commission de la Chambre des représentants.

Contrairement à ce qu'a sous-entendu Donald Trump en évoquant des hausses liées au nombre de tests, l'immunologiste a souligné que cette augmentation venait surtout de "la contagion" entre habitants. "Et c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment", a-t-il confié, alors que plus de 32.000 cas ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé par le Covid-19 avec 121.176 décès, dont près de 800 ces dernières 24 heures, selon l'université John Hopkins. Et bien que dans certains premiers foyers de l'épidémie, comme New York, la situation se soit améliorée, plusieurs Etats du Sud et de l'Ouest du pays enregistrent eux une flambée du nombre de cas positifs.

Des disparités régionales

Selon des chiffres compilés par la BBC, le Nord-Est américain a été de loin la région la plus touchée, avec environ un quart des cas et plus d'un tiers des décès du pays, survenus dans les États de New York et du New Jersey. Mais ces dernières semaines, ces régions ont maîtrisé ses flambées.

Parallèlement, près de la moitié des 50 Etats américains ont connu une augmentation du nombre de cas au cours des deux dernières semaines. Cela explique pourquoi le nombre de cas diagnostiqués sur 24h ne baisse pas depuis un mois, à l'inverse de celui des morts.

Le Texas, qui a très vite entamé son déconfinement début mai, a notamment enregistré mardi 5.000 nouvelles infections, un record depuis le début de la pandémie, poussant son gouverneur républicain, Greg Abbott, à appeler ses concitoyens à rester chez eux. Les cas de Covid-19 ont également explosé en Arizona, avec 17.4% de tests positifs au virus, ou en Alabama (12.3%). Le nombre d'hospitalisation y est lui aussi en forte hausse.

Trump veut moins tester

Lors de son meeting à Tulsa, samedi 20 juin, Donald Trump a expliqué vouloir baisser le nombre de dépistages pratiqués, car "en ayant plus de tests, on trouve plus de cas". Ce que Anthony Fauci a démenti peu après. "Il n'a jamais été demandé à aucun d'entre nous de ralentir le dépistage, c'est un fait. D'ailleurs nous allons augmenter le dépistage", a-t-il souligné lors de son audition au Congrès américain.

Son rival démocrate pour la présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, dénonce avec virulence sa gestion de la pandémie. "C'est très simple: si nous voulons sauver des emplois et des vies, nous avons besoin de plus de dépistage, et nous en avons besoin plus rapidement. Le président le ralentit intentionnellement", a-t-il tweeté mardi.

Le bilan de la pandémie de coronavirus aux États-Unis pourrait dépasser le seuil des 150.000 morts, a-t-il estimé tout en déclarant que "2 à 4 millions de vies" auraient été perdues si le pays n'avait pas pris de mesures pour ralentir la propagation du virus.