Coronavirus aux États-Unis : des doses de vaccins ont-elles été jetées par erreur ?

publié le 18/12/2020 à 12:15

Nombreux sont ceux qui feraient tout pour se procurer un vaccin contre la Covid-19, alors que le virus continue à circuler en ce mois de décembre et que le reste de l'hiver s'annonce difficile. Pourtant, aux États-Unis, des pharmaciens hospitaliers excessivement prudents ont décidé de jeter certaines doses du précieux sésame.

L'histoire, repérée par Libération, est initialement rapportée par le média d'information médicale StatNews, qui titre : "une confusion d'étiquetage a entraîné le gâchis de doses de vaccins lors des premiers jours de la campagne". Après que les États-Unis ont autorisé la distribution du vaccin de Pfizer et BioNTech, celui-ci a été livré dans des fioles, qui indiquaient contenir assez pour cinq doses vaccinales.



Mais après avoir décongelé et dilué, selon la procédure, le contenu de la fiole, les pharmaciens hospitaliers se sont aperçus qu'il y avait assez pour produire six vaccins. Contacté, Pfizer n'a pas pu donner une réponse claire de façon immédiate, et les pharmaciens ont donc jeté ces sixièmes doses supplémentaires.

Une utilisation autorisée

La FDA, l'instance régulatoire des produits pharmaceutiques aux États-Unis, a depuis clarifié que le surplus pouvait bel et bien être injecté. Une décision prise au vu du contexte, précise Reuters, l'agence américaine ayant déclaré : "compte tenu de l'urgence de santé publique, la FDA considère qu'il est acceptable d'utiliser chaque dose complète contenue dans une fiole".