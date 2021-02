et AFP

Le nom de Jeff Bezos restera pour toujours associé à celui d'Amazon. Son fondateur, âgé de 57 ans, a pris le monde de court cette semaine en annonçant qu'il comptait s'éloigner de la gestion quotidienne du colosse d'internet. L'homme le plus riche du monde (160 milliards d'euros), qui a fondé la librairie en ligne dans un garage en 1994, a bien précisé dans sa lettre à ses employés mardi (1,3 million de personnes dans le monde), qu'il ne "prenait pas sa retraite". En tant que président du conseil d'administration, il garde le pouvoir.

Néanmoins, d'ici l'automne, les commandes opérationnelles d'Amazon reviendront bien à Andy Jassy, l'actuel patron de la branche de cloud, qui est loin d'être un petit nouveau. Le futur directeur général a rejoint la société de Seattle en 1997, comme directeur du marketing. Il a fondé la branche de cloud, Amazon Web Services, en 2003. Amazon domine aujourd'hui largement ce secteur devenu l'infrastructure fondamentale d'internet.

Qu'est-ce qui attend le nouveau patron ? Dans son ascension, Amazon s'est fait de nombreux ennemis. L'entreprise fait l'objet d'enquêtes de diverses autorités de régulation de la concurrence dans le monde. Le groupe se voit notamment reprocher son statut de juge et partie sur sa plateforme de e-commerce.

Peu de changement à prévoir

Amazon dispose de nombreux atouts pour faire face aux critiques, dont son directeur de la communication, Jay Carney, qui connaît bien la Maison-Blanche puisqu'il a été le porte-parole de Barack Obama. Mais le nouveau directeur général ne devrait pas échapper à des questions difficiles, y compris sur le front social.



Quelles seront les priorités d'Andy Jassy ? Selon plusieurs analystes, le choix de donner les rênes à ce responsable de 53 ans signale la détermination du groupe à rester leader de l'informatique à distance, un secteur où Microsoft et Google le talonnent. "Nous ne pensons pas que beaucoup de choses vont changer", note Doug Anmuth de JPMorgan. "Jassy va certainement continuer avec les mêmes valeurs et principes que Bezos".

Andy Jassy "met la main à la pâte"

Mais Andy Jassy va aussi devoir s'occuper du reste de l'empire. C'est un dirigeant "qui met la main à la pâte", remarque Daniel Newman de Futurum Research. "Il relit les communiqués de presse et surveille les lancements de produits, les événements, les échanges, et plus encore". "Il va être observé comme Tim Cook (le patron d'Apple) : un opérationnel avec un excellent CV, mais est-il le visionnaire qui peut emmener Amazon au niveau supérieur ?", poursuit-il. "Nous avons des raisons de croire qu'il en a les moyens".