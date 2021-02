et AFP

publié le 20/02/2021 à 05:05

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid, les autorités canadiennes ont annoncé le prolongement d'un mois de la fermeture de la frontière avec les États-Unis. Une restriction qui s'applique à tous les déplacements non-essentiels entre les deux pays.

"Les restrictions de voyage non essentiels ont été prolongées jusqu'au 21 mars 2021", a ainsi annoncé le ministre de la Sécurité publique Bill Blair sur Twitter, vendredi 19 février. Certains passages transfrontaliers resteront autorisés : le commerce des biens et marchandises, et les voyages considérés comme essentiels.

Par ailleurs, les consignes sanitaires encadrant les voyages au Canada se verront renforcées dès la semaine prochaine. À partir de lundi, toute personne se rendant au Canada devra se placer en quarantaine dans un hôtel à son arrivée, dans l'attende des tests de dépistage PCR obligatoires.

Les restrictions de voyage non essentiels avec les États-Unis ont été prolongées jusqu'au 21 mars 2021. Nous continuerons de baser nos décisions sur les meilleurs conseils de santé publique disponibles afin de protéger les Canadiens contre la #COVID19. — Bill Blair (@BillBlair) February 19, 2021

La Maison Blanche a maintenu depuis mars ses frontières closes avec ses deux partenaires du libre-échange nord-américain, Canada et Mexique. Une fermeture qui a toujours été prolongée depuis, en raison de la propagation du virus qui a déjà fait près de 500.000 victimes aux États-Unis. De l'autre côté de la frontière, 21.000 malades du coronavirus sont décédés, selon les données officielles canadiennes.