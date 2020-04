publié le 22/04/2020 à 15:48

La manifestation à laquelle Jair Bolsonaro a participé dimanche était-elle inconstitutionnelle ? Mardi 22 avril, un juge de la Cour suprême fédérale du pays a demandé une enquête pour déterminer si des actes "criminels" avaient été commis lors de ce rassemblement pro-militaire et anticonfinement à Brasilia.

Dans un avis, ce juge, Alexandre de Moraes, qualifie de "très grave" le rassemblement, car il porte atteinte "à l'Etat de droit démocratique du Brésil et ses institutions républicaines".

Dimanche 19 avril, Jair Bolsonaro était allé soutenir des manifestants qui, au mépris des règles de confinement, s'étaient massés devant le quartier général de l'armée à Brasilia pour réclamer une intervention militaire et la fermeture du Congrès.

"Nous ne voulons rien négocier", avait lancé le président d'extrême droite, debout à l'arrière d'un pick-up, aux quelque 600 manifestants agglutinés et réclamant l'application d'une loi qui a imposé en 1968 la fermeture du Congrès et supprimé de nombreux droits constitutionnels.

Des revendications inconstitutionnelles ?

De telles revendications "sont inconstitutionnelles", a affirmé le juge de la Cour suprême, estimant "essentiel" de vérifier l'existence d'éventuelles formes de financement d'actes antidémocratiques. Les hommes politiques brésiliens ont réagi dès dimanche à l'intervention du chef de l'Etat qui n'avait à aucun moment remis en question les revendications des manifestants.

Ancien capitaine de l'armée, Jair Bolsonaro critique constamment les dirigeants du Congrès, les gouverneurs et les maires qui défendent la politique de confinement et de distanciation sociale visant à enrayer la propagation du coronavirus qui a fait plus de 2.500 morts et plus de 40.000 contaminés dans le pays.

Le président brésilien a en outre appelé lundi à une levée dès cette semaine des mesures de confinement, alors que le pic de la pandémie n'a pas encore été atteint, selon les autorités sanitaires.