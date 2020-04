publié le 20/04/2020 à 11:44

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le président brésilien minimise la létalité du virus qu'il qualifie de "gripette" et ne défend pas la politique de confinement, en promouvant notamment les rassemblements.

Dimanche 19 avril, Jair Bolsonaro a rejoint des manifestants. Ces derniers, ne respectant pas les règles de confinement, s'étaient réunis devant le quartier général de l'armée à Brasilia pour réclamer une intervention militaire et la fermeture du Congrès. Des enfants, des personnes âgées, quelques personnes portant des masques, se trouvaient aux premiers rangs du cortège qui a attiré environ 600 personnes.



"Nous ne voulons rien négocier", a lancé le président d'extrême-droite, debout à l'arrière d'un pick-up, aux manifestants agglutinés, brandissant des pancartes appelant à "l'intervention militaire avec Bolsonaro".

Une intervention critiquée

"Je suis ici car je crois en vous et vous êtes ici car vous croyez au Brésil", a hurlé le président à quelques mètres de distance de la foule. Jair Bolsonaro critique constamment les dirigeants du Congrès, les gouverneurs et les maires qui défendent la politique de confinement et de distanciation sociale visant à enrayer la propagation du coronavirus qui a fait plus de 2.400 victimes et contaminé plus de 38.000 personnes dans le pays.

Un confinement par ailleurs approuvé par la majorité de la population brésilienne : 68% des Brésiliens approuvent le confinement malgré son impact sur l'économie, selon un sondage de l'institut Datafolha.



L'intervention du chef de l'État a été condamnée par des responsables politiques et un haut magistrat. "C'est effrayant de voir des manifestations en faveur du retour d'un régime militaire, 30 ans après le retour de la démocratie", a déclaré Luis Roberto Barrozo, juge du Tribunal suprême fédéral (STF).