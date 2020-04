Coronavirus au Brésil : Bolsonaro limoge son ministre de la Santé

Jair Bolsonaro et Luiz Henrique Mandetta, ministre brésilien de la Santé, le 18 mars 2020 à Brasília.

et AFP

publié le 17/04/2020 à 01:45

"Le président Jair Bolsonaro vient de m'annoncer que j'étais démis de mes fonctions de ministre de la Santé." Luiz Henrique Mandetta, ministre de la Santé du Brésil, a annoncé lui-même, sur Twitter, ce jeudi 16 avril, que le président Jair Bolsonaro avait décidé de le limoger.

Bolsonaro et Mandetta sont en désaccord total sur la lutte contre le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire internationale. Le désormais ex-ministre de la Santé a toujours préconisé le confinement pour tenter d'endiguer l'épidémie, tandis que le président n'a cessé de minimiser l'impact du virus et de remettre en cause les règles de distanciation sociale.

Peu après l'officialisation de l'éviction de Mandetta, des concerts de casseroles ont retenti dans plusieurs villes brésiliennes en signe de protestation.

Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país. — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Nelson Teich, qui n'est autre que l'oncologue de Jair Bolsonaro, a été nommé comme nouveau ministre de la Santé. Il a assuré lors d'un point presse que, concernant la crise du coronavirus, "tout allait être traité de manière technique et scientifique".

Teich considère, comme Mandetta, que le confinement est le meilleur moyen d'endiguer la pandémie. Bolsonaro, lui, préfère isoler uniquement les personnes à risque.

Selon un dernier bilan officiel, au Brésil, pays de 210 millions d'habitants, 30.425 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés. 1.924 malades sont morts.