publié le 21/04/2020 à 06:51

Une information importante est tombée aux États-Unis ce mardi matin. La chaine d’information CNN révèle que les services de renseignement américains cherchent à vérifier l’état de santé de Kim Jong-Un, le dirigeant nord coréen. Selon certaines sources, il se trouve dans un état grave. Une journaliste de NBC, en citant des sources au sein des services de renseignement a même évoqué l’hypothèse que le dictateur serait en état de mort cérébrale.

Ce qu’on sait, et c’est annoncé également par des médias sud coréens, c’est que Kim n’a pas été vu en public depuis le 11 avril. Il n’a pas participé le 15 avril, à la célébration de l’anniversaire de son grand-père, le fondateur du régime, ça s’appelle le Jour du Soleil, et c’est la plus importante fête en Corée du Nord. Selon CNN et des médias sud coréens, Kim a subi le 12 avril une opération cardiaque, conséquence de sa consommation de tabac, de son obésité.

Il faut rester prudent parce que dans le passé il y a déjà eu des rumeurs sur sa santé. Il a déjà disparu pendant un mois en 2014. Le gouvernement sud coréen indique que rien ne permet de confirmer cette hypothèse, sur laquelle travaillent donc les services de renseignement américains.