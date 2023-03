Au début du mois de février, Kim Jong-Un a célébré le 75e anniversaire de l’armée nord-coréenne en assistant à un impressionnant défilé militaire. Sur la tribune, sa petite fille à la bouille toute ronde se tenait à côté de lui. Le père et la fille plaisantaient, Ju-Ae, vêtue d’un manteau noir avec un col en fourrure, caressait tendrement les joues de son papa.



La présence de la fillette n’est pas anodine. Derrière l’image de ce bonheur familial se cache un message, explique Pierre Rigoulot, historien et spécialiste de la Corée du Nord : "Ce papa qui s’occupe de sa petite fille devant tout le monde, ça peut faire oublier le fait qu’il a liquidé son tonton au moment de son accession au pouvoir. C’est aussi une manière de montrer aux occidentaux qu’il n’est pas si méchant qu’on le dit".

Un message aux jeunes générations

À ce message, s'en ajoute un autre. En novembre dernier, Ju-Ae avait assisté à la démonstration d’un tir de missile. Les images montraient la petite fille, enveloppée dans une doudoune blanche, tenant la main de Kim Jong-Un. Pierre Rigoulot voit là un message envoyé aux jeunes générations de Corée du Nord : "Il la promène devant des missiles nord-coréens, produits, fabriqués grâce à lui, c’est une façon de dire qu’en sorte la jeune génération a son avenir assuré grâce à la dissuasion nucléaire de la Corée du Nord. Et que les méchants Américains n’essayeront pas d’envahir le pays".

La Corée du Nord, une affaire familiale

Cependant, la petite fille qui a désormais un timbre à son effigie, ne peut pas être considérée pour l’instant comme la future probable dirigeante de la Corée du Nord. Kim Jong-Un n’a que 40 ans et jusqu’à maintenant le pouvoir a toujours été assuré par des hommes. "J’ai quelques doutes, car même si les textes nord-coréens reconnaissent l’égalité homme-femme, dans la réalité, il y a très peu de femmes parmi les responsables nord-coréens. Mais ce n’est malgré tout pas impossible".





Parmi les possibles successeurs, il y a aussi la sœur de Kim Jong-Un. Kim Wong-Jo apparaît régulièrement au côté de son frère. Et puis le dirigeant actuel aurait aussi deux fils, dont l’aîné aurait 13 ans. "On peut les imaginer comme lui à l’époque, sous un faux nom dans un collège suisse, en train de se préparer pour leur avenir", précise Pierre Rigoulot qui affirme que le futur dirigeant sera certainement issu de la famille Kim. "La Corée du Nord, c’est une affaire familiale, c’est la propriété de la famille Kim. On a un socialisme de type stalinien dynastique ! C’est par hérédité qu’on prend la direction du pays".

