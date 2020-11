Confinement en Autriche : les autorités durcissent le ton

Crédit : JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

14/11/2020

L'épidémie continue de progresser en Autriche. Le gouvernement du pays a annoncé samedi 14 novembre la fermeture des écoles et des magasins non essentiels. Le confinement partiel mis en place depuis deux semaines n'a pas permis de ralentir la fulgurante propagation du coronavirus dans le pays.

"De nouvelles restrictions" s'imposent, a déclaré le chancelier Sebastian Kurz lors d'une conférence de presse à Vienne. "À partir de mardi 17 novembre et jusqu'au 6 décembre, sera instauré un confinement comme celui du printemps". Détaillant les mesures, il a précisé que les contacts devront être limités au maximum. Les sorties à l'extérieur ne seront autorisées que dans des circonstances bien précises comme les courses, les motifs professionnels et médicaux ou encore le sport.

Les commerces devront baisser le rideau, à l'exception des magasins d'alimentation, pharmacies, banques, postes et autres activités jugées essentielles. Du côté de l'éducation, les écoles primaires et les collèges assureront les cours à distance. Seules les classes des lycées et universités étaient fermées jusqu'à présent.

Une explosion des cas dans le pays

Un confinement partiel avec la mise en place d'un couvre-feu nocturne avait été mis en place début novembre. Les restaurants, musées, salles de concerts, espaces sportifs avaient été fermés mais les cas ont continué à exploser.

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes se situait à 831 par million d'habitants sur les sept derniers jours, selon le site "Our World in Data". L'Autriche se placerait donc en tête dans le monde, devant la Suisse ou la République tchèque.

Relativement épargnée par la première vague, l'Autriche, qui compte 8,8 millions d'habitants, a de fait enregistré vendredi 13 novembre près de 10.000 contaminations en 24 heures et samedi encore 7.000, contre seulement 1.000 début octobre, et le système hospitalier arrive à saturation.

Actuellement, 567 lits sur 2.000 en soins intensifs sont occupés par des malades de la Covid-19. Plus de 1.660 décès ont été recensés depuis l'émergence de la pandémie.