Comment la culture sud-coréenne s'est exportée à travers le monde entier

La culture de la Corée du Sud est partout. Dans le top 10 des films et séries les plus visionnées sur Netflix France en ce moment, vous trouvez un film coréen, Kill Bok-soon, et une série, la saison 2 de The Glory. Ce n'est que l'héritage d'une montée en puissance du cinéma sud-coréen : sur petit écran, les séries coréennes, les K-drama pour Korean Drama, sont partout.

Evidemment il y a le succès dingue de la série Squid Game (111 millions de visionnages en un mois sur Netflix). Sur grand écran, les quatre Oscars du film Parasite en 2020.

Le cinéma sud-coréen concurrence désormais Hollywood. Il fait partie des cinq plus grosses industries cinématographiques au monde. Mais le soft-power sud-coréen dépasse largement le cinéma.

La K-pop, la pop coréenne, est désormais entrée dans notre playlist. La France est le 10e pays consommateur dans le monde (le premier étant les Etats-Unis). Il y a les girls bands comme Black Pink et il y a aussi la version masculine avec des boys bands. Le plus connu est le groupe BTS.

On les voit au premier rang des défilés de la fashion week. On les appelle les idols : des stars de la chanson coréenne qui chantent, dansent et se mettent en scène.

Après le cinéma et la musique, la cuisine

La cuisine coréenne connaît aussi de plus en plus d'adeptes. Le #Bibimbap (ces bols de riz grillé avec légumes variés) rassemble près d’un demi-milliard de vues sur TikTok et des vidéos YouTube en cascade.

Il y a aussi les jeux télévisés avec Mask Singer, la beauté avec le succès des cosmétiques coréens (la K-beauty) avec des rayons spécialisés en “beauté coréenne”.

D’où vient ce phénomène ? C’est une lente montée en puissance : à partir des années 1970-1980, les ambassades coréennes soutiennent l’exportation du taekwondo. Puis dans les années 1990, la Corée du Sud copie le système français en créant un CNN, un soutien étatique pour qu’un cinéma puissant émerge.

Une de leurs forces ? Le soutien des Sud-coréens très patriotes qui favorisent la diffusion de leurs produits made in Korea. Ils se sont par exemple mobilisés pour que le premier clip YouTube à dépasser le milliard de vues soit coréen : Gangnam Style par Psy, c’était il y a dix ans.

