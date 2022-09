Netflix : un extrait inédit de "Squid Game" diffusé

Netflix tient à rappeler à ses fans qu'il faudra encore attendre avant d'avoir la suite d'une des séries les plus aimées de ces dernières années : Squid Game. Sur YouTube, la plateforme de streaming a dévoilé un extrait coupé de la saison 1. Cette petite séquence d'une minute à peine met en scène l'agent masqué (Lee Byung-hun), le mystérieux personnage qui se cache derrière l'organisation des jeux mortels.

Présenté dans la description de la vidéo comme "la révélation-choc du Leader de la saison 1" avec "un extrait exclusif" qui "dévoile l'homme derrière ce jeu de survie", la séquence en dit finalement peu. Une telle publication a dans tous les cas pour effet de faire réagir sur les réseaux sociaux, alimentant théories et estimations.

La saison 2 a déjà été annoncée et est en cours d'écriture. Le tournage devrait avoir lieu en 2023 avec une date de diffusion prévue pour 2024. À sa sortie en 2021, Squid Game est devenue l'une des séries les plus regardées de l'histoire de Netflix en seulement treize jours. En 23 jours, 132 millions de personnes avaient vu la série.

