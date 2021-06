Chine : un compte bloqué pour avoir fait référence à l'anniversaire de Tiananmen

et AFP

publié le 07/06/2021 à 20:07

En Chine, un tabou ne se viole jamais impunément. Un utilisateur de l'application Weibo, le réseau social le plus important de l’Empire du Milieu, a vu son compte bloqué pour avoir osé demander "quel jour sommes-nous?" lors du 32e anniversaire du massacre de Tiananmen.

Xiaohongshu, une plateforme sur laquelle les internautes peuvent s'échanger des conseils d'achats ou de voyages, a publié le vendredi 4 juin sur Weibo un message disant "Quelqu'un peut-il me rappeler bruyamment quel jour nous sommes?". Or, ce vendredi coïncidait avec le 4 juin, une date taboue en Chine depuis la répression sanglante des manifestations pro-démocratie du 4 juin 1989 sur l'immense place Tiananmen à Pékin.

Il n'est pas certain que le message ait nécessairement voulu faire référence aux événements de Tiananmen: Xiaohongshu a par le passé diffusé des messages similaires le vendredi en allusion à l'approche du week-end.

Depuis ce lundi 7 juin, le compte de Xiaohongshu, aux 14 millions d'abonnés, n'est plus disponible sur Weibo. À la place, on peut lire que le compte a été supprimé "à la suite de plaintes concernant des violations de la loi et de la réglementation".