En Chine, des moutons ont marché en rond pendant douze jours sans aucune explication

Sur cette vidéo captée par des caméras de surveillance, on peut voir des dizaines de moutons former un cercle parfait et avancer, des heures durant.

Cette histoire se passe dans la région de la Mongolie Intérieure au nord de la Chine. Un panurgisme poussé à l'extrême ... car le phénomène a duré des jours durant sans explication !

Ils ont ainsi tourné et retourné pendant douze jours non-stop. Certains ovidés s'arrêtaient puis finissaient par repartir. Au début, seuls quelques moutons ont commencé cette drôle de ronde puis tout le troupeau s’y est mis, sans que l'on puisse expliquer l'origine de ce mouvement.

Pour rajouter au mystère, seules les bêtes de l’enclos 13 ont marché en cercle. Une des pistes d'explication privilégiées serait celle de l’infection bactérienne : la listériose, qui peut causer des troubles nerveux dont des troubles de la marche.

Cette bactérie se trouve dans des fourrages contaminés par la bactérie.

