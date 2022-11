Brésil : une école met en place des hamacs pour encourager ses petits élèves à lire

À Juruti, une ville de 60.000 habitants à l'ouest du Brésil, une école a mis en place un coin lecture pas comme les autres pour ses petits élèves.

Douze hamacs ont ainsi été installés pour encourager les enfants à lire. Des livres ont été suspendus à des rubans pour former une bibliothèque originale.

Dans une vidéo, on peut voir les enfants âgés d’environ cinq ans qui se balancent dans des hamacs multicolores au pied des arbres, tout en bouquinant dans leurs petits uniformes blancs et bleus. Sous les hamacs, du sable, des nattes : tout appelle au calme et à la plongée dans la lecture.

L'idée n’est pas uniquement de pousser à lire les jeunes enfants mais aussi de réduire l’abandon scolaire, qui s'est aggravé durant la pandémie de Covid.

Le hamac est beaucoup plus ancré dans la culture brésilienne où l'on s’en sert parfois comme lit … mais ça vaut peut-être le coup d’importer l’idée pour nos petits écoliers français.





