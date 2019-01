publié le 09/01/2019 à 21:58

Au cœur de l’hiver, plusieurs millions de touristes chinois et étrangers affluent vers la ville de Harbin, dans le nord-est de la Chine, pour découvrir les sculptures de glace de son célèbre festival. Des créations où le souci du détail a de quoi en impressionner plus d’un.



Plus de 2.000 œuvres, conçues par des artistes venus du monde entier, sont exposées dans plusieurs parcs de la ville. 120.000 mètres cube de glace et 111.000 de neige ont été mis à leur disposition pour réaliser leurs sculptures aussi diverses que variées. On peut y admirer des visages, des monuments, et des animaux, qui s’illuminent une fois la nuit tombée.



Cet événement, qui a lieu du 5 janvier au 28 février, marque la transition de la saison hivernale du nord de la Chine. Créé en 1963, il a été stoppé lors de la révolution culturelle avant de reprendre en 1985. Depuis, le festival a lieu chaque année donnant à Harbin des allures de royaume des neiges.