Chine : des élèves espionnés par les stylos intelligents distribués par des écoles

En Chine c’est une rentrée scolaire version Big Brother qui s’annonce. Plusieurs établissements ont distribué à leurs élèves des stylos intelligents capables de surveiller les prises des notes des élèves et de se connecter automatiquement avec les enseignants.



Ces stylos connectés seront dans les trousses d’écoliers des petits chinois dès la rentrée. Il s’agit d’un stylo équipé d’une mini-caméra qui filme les prises de notes des élèves et transmettent les images en temps réel à l’enseignant. Celui-ci peut ainsi suivre le travail de chacun mais aussi corriger les devoirs car ce petit stylo, que l’on dit intelligent, télécharge automatiquement les pages de notes vers un serveur informatique que le professeur peut ensuite consulter et corriger.

Ce stylo nouvelle génération fait partie d’un vaste programme, sorte de cartable 2.0, appelé plan national d’informatisation du système éducatif. Et le moins que l’on puisse =, c’est que ce plan mobilise tous les outils de surveillance dont dispose la Chine, et ils sont nombreux.

La reconnaissance faciale qui permet de vérifier l’identité de chaque élève à l’entrée des établissements scolaire, des casques que l’on porte parfois pendant les cours et qui mesurent l’activité cérébrale des enfants et des caméras capables d’analyser les visages pour savoir si un élève est actif ou si au contraire, il a une folle envie de dormir. Une panoplie qui ne fait pas l’unanimité chez les enfants comme chez les parents où l’on s’inquiète de voir les salles de classe ressembler à des tours de contrôle.

