Une délégation américaine arrive à Taïwan, dans les pas de Nancy Pelosi

Une délégation du Congrès américain est arrivée dimanche 14 août à Taïwan. Cette visite fait suite à celle de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, quelques jours plus tôt, et qui a déclenché de vastes manœuvres militaires chinoises autour de l'île. La visite, non annoncée, doit durer jusqu'au lundi 15 août, selon l'Institut américain à Taïwan, l'ambassade de facto des États-Unis sur l'île.

Cette délégation est composée du sénateur du Massachussets, Ed Markey et des représentants Alan Lowenthal (Californie, démocrate), John Garamendi (Californie, démocrate), Don Beyer (Virginie, démocrate) et Aumua Amata Coleman Radewagen (Samoa, républicaine), a précisé l'Institut américain.

Ils doivent notamment rencontrer le président, Tsai Ing-wen et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu, selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères. Ils ont prévu de discuter "des relations entre les Etats-Unis et Taïwan, des questions de sécurité régionale, de commerce et d'investissement, du changement climatique", a indiqué l'Institut américain dans un communiqué.

Une visite sous hautes tensions

L'agence officielle chinoise Xinhua a publié un commentaire avec pour titre : "Les politiciens américains devraient cesser de jouer avec le feu sur la question de Taïwan". Cette visite survient seulement quelques jours après la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais organisées par Pékin autour de Taïwan. La manœuvre avait été déclarée suite à la visite de Nancy Pelosi.

De son côté, Taipei a accusé la Chine d'avoir pris prétexte de la visite de Nancy Pelosi pour s'entraîner à une invasion. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : "Alors que la Chine continue à faire monter les tensions dans la région, le Congrès américain a de nouveau envoyé une délégation de haut niveau à Taïwan, démontrant ainsi une amitié qui n'est pas effrayée par les menaces de la Chine et souligne le soutien résolu des Etats-Unis envers Taïwan".

Pour rappel, la Chine estime que l'île de Taïwan, peuplée d'environ 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire suite à la guerre civile chinoise de 1949. Le nom officiel de l'île est la république de Chine.

