Chine : ce que l'on sait sur l'étrange disparition du milliardaire Jack Ma

publié le 05/01/2021 à 13:52

Mais où est donc passé le milliardaire chinois Jack Ma ? Le créateur du site d'e-commerce Alibaba est porté disparu depuis fin octobre. Selon le Financial Times, il ne serait pas apparu en public depuis cette date.

Mais s'agirait-il d'un simple hasard ou d'une coïncidence ? Quelques jours plus tôt, le 24 octobre plus précisément, le 25e homme le plus riche du monde, a tenu un discours très critique à l'égard du régime chinois.

Après son allocution très remarquée, Jack Ma a été convoqué par les autorités chinoises et a fait l'objet de sanctions financières. Pékin a choisi de suspendre l'entrée en Bourse d'Ant, la banque en ligne d'Alibaba. L'annulation de l'opération a fait plonger le cours de l'action d'Alibaba.

Et un mois plus tard, le 24 décembre, le régime communiste a annoncé l'ouverture d'une enquête, soupçonnant alors le groupe de "pratiques monopolistiques".

Une absence télévisée très remarquée

Jack Ma aurait pourtant dû être présent dans le jury pour la finale d'une émission qui donne la parole aux entrepreneurs du continent africain, Africa's Business Heroes.

Mais l'homme d'affaires était absent, et a été remplacé par un cadre haut placé de son groupe. D'après un porte-parole d'Alibaba, ce remplacement serait lié à un problème d'emploi du temps. Mais la vidéo promotionnelle de Jack Ma aurait elle aussi disparue de l'émission.

Depuis le début de l'année, le groupe n'a fait aucune communication officielle et Jack Ma n'a pas donné de nouvelles sur ses réseaux sociaux depuis le 10 octobre.

Au-delà de Jack Ma, ce sont plusieurs entrepreneurs qui ont été la cible des autorités chinoises. Sun Dawu, le fondateur de Dawu Group et sa femme ont été arrêtés après avoir critiqué l'intervention de la police sur le réseau social, Weibo. Et l'ancien patron du conglomérat financier China Huarong, Lai Xiaoming, a été condamné mardi à la peine capitale pour "corruption et bigamie", a annoncé la justice chinoise.