Chine : au moins 14 morts et disparus après des glissements de terrain

et AFP

publié le 09/07/2020 à 23:11

Au moins 14 personnes sont mortes ou disparues à cause d'un glissement de terrain d'après le bilan des autorités locales. Depuis début juin, le sud du pays est touché par des pluies diluviennes, causant inondations et glissements de terrain.

Le glissement de terrain a touché trois villages et six personnes sont toujours portées disparues dans la province de Guizhou (sud-ouest de la Chine). À Tongren, à 1.500 kilomètres de Shanghai, ce sont 19 maisons qui ont été rasées par le glissement de terrain, 60 autres maisons sont endommagées. Au total, ce sont presque 160 personnes qui ont dû être relogées.

La catastrophe naturelle s'étant déroulée en zone montagneuse, l'intervention des secours et les recherches s'avère difficile, et ils sont toujours à la recherche de survivants parmi les débris.

Un autre glissement de terrain mercredi, cette fois dans la province centrale du Hubei, a fait huit morts, a rapporté la télévision publique CCTV.

Des pluies torrentielles depuis début juin

Le sud pays subit des pluies à répétition depuis le mois de juin engendrant des inondations et des glissements de terrains. Les inondations dans l'ensemble du pays ont fait depuis le début année au moins 120 morts ou disparus et les dégâts se chiffrent à 41,6 milliards de yuans (5,2 milliards d'euros), selon le Quotidien du Peuple.

Déjà fortement affectée par le coronavirus, la région et son économie peine à redémarrer. Dans la province d'Hubei, où le virus a été découvert l'an dernier, les pluies ont également entraîné des inondations.

Les épreuves du baccalauréat, se déroulant cette semaine, ont été perturbées par les inondations. Certains élèves ont dû se rendre en embarcations gonflables pour rejoindre les centres d'examens.