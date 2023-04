Charles III : comment se déroule sa visite en Allemagne ?

À Buckingham Palace, on a insisté : cette visite doit être l'occasion de renouer les liens entre le Royaume-Uni et les Européens. Et on l'a bien vu ce mercredi. Malgré le froid, Charles III et son épouse Camilla ont vraiment passé du temps à la rencontre des 1.500 personnes qui avaient réussi à entrer dans l'enceinte de la place bouclée par la police. Il a fallu arriver de très bonne heure pour avoir la chance de serrer la main du roi, et assister aux honneurs militaires.

Tout cela aux pieds de l'ambassade de France, qui se trouve sur cette "place de Paris". Juste en face, il y a l'hôtel Adlon, où va séjourner le couple, dans la suite royale, celle avec la vue sur la Porte de Brandebourg. La chambre où Elizabeth II avait l'habitude de descendre quand elle venait à Berlin.

Cette visite ne fait pas vraiment l'événement. Les personnes qui étaient là étaient surtout des Britanniques. Dans les médias, on souligne l'importance politique de ce déplacement. Les commentateurs insistent sur le fait qu'il faut accueillir le monarque au nom de tous les Européens. En 2015, la reine avait fait son tout dernier voyage officiel en Allemagne. Il y a une continuité et une reconnaissance qui ne laissent pas les Allemands totalement indifférents.

Avant le banquet d'État, le roi a donné une conférence sur la transition énergétique. Ce jeudi, il visitera un marché bio, puis dans l'après-midi une ferme, pionnière pour sa gestion des eaux. Vendredi, il partira en train pour Hambourg, l'immense port du nord du pays, avec beaucoup de relations économiques avec la Grande-Bretagne. Le roi va y rencontrer des entrepreneurs qui travaillent à la décarbonisation du commerce maritime.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info