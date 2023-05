Charles III : charisme, face cachée, ses fils... 5 grandes questions avant son couronnement

Officiellement Roi d'Angleterre depuis le 8 septembre dernier et le décès de sa mère Elizabeth II à l'âge de 96 ans et après plus de 70 ans de règne, Charles III sera couronné en compagnie de son épouse Camilla samedi 6 mai en l'abbaye de Westminster, à Londres. Quelques 2.000 invités sont annoncés. Le couronnement sera suivi dans le week-end de fêtes de voisinage et d'un concert au château de Windsor.

À l'occasion de cet évènement, RTL vous propose de replonger dans cinq épisodes du podcast Focus (numéros 194, 195, 199, 259 et 271) avec Marion Calais, Sophie Aurenche et Antoine Cavaillé-Roux, entourés de journalistes spécialistes de la couronne britannique : Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Isabelle Rivère, Pauline Sommelet, et la correspondante de RTL à Londres Marie Billon.

Le nouveau souverain sera-t-il à la hauteur de la fonction ? Quelle est sa face cachée ? Comment la Reine consort Camilla (75 ans) est-elle parvenue à se faire apprécier ? Ses deux fils William (40 ans) et Harry (38 ans), nés de son mariage avec Diana Spencer, pourront-ils un jour se réconcilier ? Le plus jeune des deux est-il le digne héritier de Lady Di ? Cinq questions passionnantes pour mieux connaître celui a vécu 70 ans de sa vie sous le nom de Prince Charles.

