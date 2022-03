Centrale nucléaire attaquée en Ukraine : pourquoi la Russie s'en est emparée ?

La centrale de Zaporijia est désormais aux mains des Russes. La plus grande centrale nucléaire d'Europe a été touchée dans la nuit de jeudi à vendredi 4 mars par des bombardements qui ont provoqué un incendie, sans toutefois entraîner de fuite radioactive. Quel est l'intérêt de la Russie dans cette opération ?

"Les Russes n'ont pas pour but de faire des gros dégâts avec relâchement de radioactivité", a assuré Bruno Comby, ingénieur en génie nucléaire, invité de RTL Midi. Preuve en est selon lui que "les tirs portent sur des bâtiments administratifs annexes." Est-il possible que ce soit une erreur de tir ? Non, affirme le spécialiste qui explique que "la précision des tirs est de l'ordre du mètre donc s'ils avaient voulu viser le bâtiment réacteur lui-même, ils le pouvaient."

Mais alors pourquoi une telle attaque ? C'est du "bluff ou de l'intimidation", assure tout d'abord le spécialiste des questions nucléaires. L'objectif était de "prendre le contrôle de la centrale parce qu'elle produit 20% de l'électricité de l'Ukraine" ce qui permettrait de "contrôler le pays, en partie". Les Russes ne voulaient pas "endommager" la structure. "Ça ne présente aucun intérêt pour un envahisseur de détruire les installations électriques du pays" car "une fois le pays conquis, ils vont en avoir besoin", analyse Bruno Comby.