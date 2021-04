Canada : une ville privée d'internet par des castors

publié le 28/04/2021 à 21:51

Privés d'internet pendant tout un week-end. Bien que pénible, l'expérience traversée par les 900 habitants de la ville de Tumbler Ridge, au Canada, n'a a priori rien de très extraordinaire.

Mais la panne qui a sévi le 24 avril dernier a une origine de drôles de vandales : une bande de castors qui ont rongé les câbles. Comme le précise Ouest France, le fournisseur d'accès internet local explique : "Des castors ont rongé notre câble en fibre optique à plusieurs endroits, causant des dommages importants. Notre équipe a localisé un barrage à proximité et il semble que les rongeurs aient creusé sous terre le long du ruisseau pour atteindre notre câble, pourtant enterré à presque un mètre de profondeur et protégé par un conduit de plus d’un mètre d’épaisseur."

Il aura fallu 36 heures aux techniciens pour rétablir la connexion. Selon l'entreprise, les castors étaient en recherche de matériaux pour construire leur habitation quand ils sont tombés sur le câble en fibre optique.

