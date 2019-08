publié le 10/08/2019 à 19:01

Une excursion qui aurait pu virer au drame. Un Canadien a été grièvement blessé par un ours, le 29 juillet, alors qu'il faisait une randonnée à vélo sur le Mont Doogie Dowler, à une centaine de kilomètres de Vancouver, dans l'ouest canadien, rapporte Ouest France. L'homme de 45 ans, qui a réussi à se défendre avec son couteau et à repousser l'animal de 150 kg, est blessé au ventre et aux jambes.



Alors qu'il arpentait à vélo un sentier de randonnée, Colin Dowler a eu la désagréable surprise de croiser un ours sur son passage. Le grizzly, positionné à une trentaine de mètres, lui a barré la route. Le cycliste a alors tenté de l'effrayer : il est descendu de son vélo et a tapé dessus avec son bâton de randonnée, précise Ouest France. Il a même tenté de lui parler pour le raisonner : "Il n’y a pas de problème, tout va bien…", lui glisse-t-il. Mais l'ours a fini par l'attaquer.

L'animal a traîné Colin Dowler dans le ravin, lui a donné plusieurs coups de griffe et l'a blessé à l'abdomen. Ce dernier a finalement réussi à atteindre son couteau, dans sa poche de pantalon, et a blessé le grizzly au niveau du cou. L'homme s'est fabriqué un garrot et est remonté sur son vélo pour rejoindre une exploitation forestière, à 7 kilomètres de l'altercation. Des hommes sur place lui ont donné les premiers soins en attendant les secours et il a été emmené en urgence à l’Hôpital général de Vancouver, où il a été soigné et où il se remet de ses blessures.

Au lendemain de l'attaque, les autorités locales ont annoncé avoir abattu l'animal susceptible d'avoir agressé Colin Dowler. Au Canada, on dénombre jusqu’à 20.000 grizzlis dans l’ensemble de l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, estime le site de Parcs Canada. Mais les attaques sont plutôt rares.