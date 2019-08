Finistère : le record du monde de cracher de bigorneau toujours pas battu

publié le 05/08/2019 à 17:12

À Sibiril, dans le Finistère, comme régulièrement depuis 2005, le championnat du monde du cracher de bigorneau s'est tenu dimanche 4 août. Ils étaient près de 3.000 à observer la compétition.



Le sport, qui ne dispose pas de fédération, consiste à mettre un bigorneau dans sa bouche et à le souffler le plus loin possible. Le record du monde est détenu par Alain Jourdren qui avait réussi à cracher à 11,04 mètres en 2011. Le champion a disparu récemment. Dimanche, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage. La piste du cracher de bigorneau a été renommée symboliquement Alain Jourdren.

Malgré de nombreux participants, divisés en plusieurs catégories (internationale pour les touristes étrangers, hommes, femmes et enfants), le record n'a pas été battu. Selon Le Télégramme, le fils du champion du monde a réalisé le meilleur score du jour : 9,90 mètres.

Après la compétition, les bigorneaux, préalablement ramassés par une bénévole, sont tous remis à l'eau et les participants ont pu faire la fête une bonne partie de la soirée sur le vieux port de la baie de Sieck.