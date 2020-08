Canada : des brasseurs fabriquent une bière à base d'eau usée

publié le 21/08/2020 à 16:09

À Calgary, en Alberta, des brasseurs canadiens ont mis au point une nouvelle bière fabriquée à partir d'eau usée. Une bière blonde "de type sec, frais et légèrement fruité", selon ses créateurs.

La brasserie Village Brewery a développé une nouvelle recette, en partenariat avec des chercheurs de l'Université de Calgary et la société américaine de technologies de l'eau, Xylem, rapporte Radio-Canada. Ce sont 1.600 canettes de bière brassées avec de l'eau usée.

Habituellement, les eaux usées passent par un système de filtrage complexe avant de retourner à la rivière. Dans ce cas de figure, ils ont récupéré l'eau partiellement traitée par l'usine de Calgary et l'ont soumise à une autre purification plus avancée (ultrafiltration, ozone, lumière ultraviolette...) pour la rendre potable. Ils ont ensuite vérifié que l'eau traitée correspondait bien aux normes. "C'était important pour nous qu'elle ait le même goût que notre autre bière blonde, et nous y sommes arrivés. Nous sommes confiants", a expliqué Jackson Stuart, directeur commercial de Village Brewery.

