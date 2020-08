VIDÉO - Brésil : Bolsonaro confond un homme nain avec un enfant et le porte

publié le 21/08/2020 à 11:24

Jair Bolsonaro a encore frappé. Le président brésilien s'est fait remarquer lundi 17 août lors de la visite d'une usine thermoélectrique à Aracaju, en Sergipe. Lors d'un bain de foule, il a voulu porter un enfant devant ceux qui sont venus le rencontrer, mais grosse erreur, il s'agissait d'un homme nain.

Une vidéo de la scène a été diffusée deux jours plus tard, le mercredi 19 août, sur Twitter. Elle a déjà été visionnée plus de 2 millions de fois. Dans celle-ci on voit l'homme sur l'épaule du président. Une femme, présente pour l'occasion, demande alors s'il s'agit d'un enfant. Au moment où la question est prononcée, Jair Bolsonaro dépose l'homme et s'en va.

Au-delà de l'énorme bourde du président brésilien, les internautes dénoncent également le manque de précautions vis-à-vis des gestes barrières. Il se promène au milieu d'une dizaine de personnes, sans masque ni distanciation. Pour rappel, Jair Bolsonaro était encore positif à la Covid-19 en juillet.

E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv — Gstv (@Temakidefeijao) August 19, 2020

Depuis le début de l'urgence sanitaire en mars, Bolsonaro a minimisé sa gravité et s'est confronté aux gouverneurs régionaux qui désiraient mettre en place des mesures de distanciation sociale pour freiner la contagion.

Le président estimait qu'il s'agissait d'un remède "pire que le mal" en raison des conséquences économiques. Bolsonaro, qui a dit avoir été infecté par le coronavirus en juillet, affirme également avoir été guéri par l'utilisation de la chloroquine, remède dont l'efficacité n'a pas été scientifiquement prouvée.