publié le 22/11/2018 à 07:05

La Californie est la cinquième puissance économique mondiale, elle produit plus de richesse que la France, ou le Royaume-Uni. Et cela repose en bonne partie sur la révolution numérique : la puissance d’Apple, de Google, de Facebook, de Netflix, et d’autres entreprises de la Silicon Valley, près de San Francisco. Mais cette richesse insolente ne profite pas à tous, elle crée même de nombreux problèmes que la Californie peine à gérer. L’un d’eux : le logement.



Se loger est cher et particulièrement dans la baie de San Francisco. Pourquoi ? Parce qu’avec les nouvelles entreprises du numérique, elle attire sans cesse de nouveaux habitants très diplômés, et très bien payés.

Ceux qui débutent et rêvent de la Silicon Valley sont parfois obligés de vivre dans des caravanes, et donc des villes prennent des arrêtés. Même en cumulant quatre emplois au salaire minimum, ça ne suffirait pas pour louer un deux-pièces. Une petite maison qui a brûlé à San José il y a quelques mois a été vendue 900.000 dollars, près de 800.000 euros.

Donc si vous êtes enseignant, infirmier, livreur, vous ne pouvez plus vivre à San Francisco. Et je ne parle pas que de l’hypercentre ou des quartiers chics. Ça pose d’innombrables problèmes pour la gestion de la ville. Mais aussi pour les transports, en créant des embouteillages.

Un nombre très important de SDF

Cette crise du logement n’est pas spécifique à l’agglomération de San Francisco, mais c’est l’épicentre. Une étude montre que dans la dernière décennie, hors immigration, la Californie a perdu un million d’habitants dans les transferts de population entre États. Ce qui est quand même paradoxal alors que la Californie devient de plus en plus riche. Il y a eu un référendum qui aurait permis aux villes de contrôler les augmentations de loyers mais il a été rejeté.



À San Francisco, le nombre de SDF est particulièrement important. Un phénomène qui se constate depuis bientôt 40 ans. Mais cela s’accentue. Rapporté à la population, c’est l’endroit où il y a le plus de SDF. La deuxième ville, c’est Los Angeles, aussi en Californie.



C’est une vraie situation de crise, d’état d’urgence. Ça pose des problèmes de santé publique, car ils sont mal soignés. Des problèmes de délinquance. Des problèmes aussi de propreté, car ils dorment dans les rues, font leurs besoins. Les hôteliers et restaurateurs s’inquiètent car les chiffres du tourisme sont en baisse. Tout cela, parce que la Californie est un eldorado économique.